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Саудиты будут добывать уран

 

Глава Агентства по атомной энергии Саудовской Аравии Хашим бин Абдалла Ямани сообщил, что королевство планирует начать добычу на своей территории урана. Этот шаг призван способствовать достижению самодостаточности государства в энергетической сфере, сообщает Newsru.co.il.

Саудовская Аравия намерена развивать свою атомную энергетику с целью диверсификации отрасли, делая акцент на альтернативные источники энергии. Об этом говорится в инициированном принцем Мухаммедом бин Салманом плане "Саудовская Аравия - 2030".

В 2018 году должен быть заключен договор о строительстве на территории королевства двух атомных реакторов. Среди перспективных партнеров  в этой связи называются США, Россия, Южная Корея, КНР, Франция и Япония.

Саудовская Аравия – второе арабское государство Персидского залива, сообщившее о планах развивать у себя атомную энергетику. Первыми об этом заявили Объединенные Арабские Эмираты.

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