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В Киеве арестован сын Арсена Авакова Обновлено 16:08

 

Александр Аваков – сын министра внутренних дел Арсена Авакова – задержан после обыска, проведенного детективами НАБУ. Об этом сказал бывший советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала 112 Украина.

"Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра отправить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решения. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь", - сказал он.

* * * 15:36

Глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил факт проведения обысков в доме у его сына, передает интернет-издание "Украинская правда".

Ранее, во вторник, издание сообщило о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова. По данным издания, в частности, это имеет место в доме у сына Авакова Александра и производится в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — начале 2015 года.

Издание указывает, что позднее данную информацию подтвердил и сам Аваков.

"Да, пришли к сыну с обысками", — коротко ответствовал министр.

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