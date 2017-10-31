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Грузия обвиняет радио «Азадлыг» в провокации оперативно

Автор: Отдел информации 

Общественное ТВ Грузии направило в редакцию радио «Свобода» протест в связи с размещением на сайте азербайджанской редакции «Азадлыг» видеосюжета трехлетней давности о столкновениях между азербайджанцами и сванами в грузинском районе Гардабани. Об этом haqqin.az сообщила помощник гендиректора ОТВ Грузии Рамиля Алиева.

«К сожалению, до сих пор редакция американского радио не удалила фейковую новость. И это вызывает непонимание как в политических кругах Грузии, так и среди азербайджанского населения нашей страны. Мы требуем срочно удалить провокационную информацию и принести извинения Общественному ТВ Грузии, грузинскому и азербайджанскому народам», - говорится в экстренном заявлении ОТВ Грузии.

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