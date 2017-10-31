В Таллине полицейские убили нападавшего с ножом

В центре Таллина на Площади Свободы полиция открыла огонь по размахивавшему двумя ножами мужчине, который затем скончался в больнице, сообщает пресс-служба Пыхъяской префектуры полиции.

По данным полиции, мужчина был бос и пугал ножами прохожих. Прибывшие на место стражи порядка приказали ему положить ножи на землю, но мужчина требованию не подчинился.

"Полицейские произвели три предупредительных выстрела в воздух. Однако мужчина стал приближаться к полицейским с ножами. Полиция использовала табельное оружие, чтобы остановить его", — говорится в сообщении.

Доставленный в Северо-эстонскую региональную больницу мужчина от полученных им тяжелых ранений скончался.