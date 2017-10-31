Ильхам Алиев о покупке турецкого оружия

«Военное сотрудничество – это вопрос, стоящий в повестке отношений Турции с Азербайджаном», - заявил на пресс-конференции, проведенной после шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция - Азербайджан, президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в этом году были проведены три совместных военных учения:

«Два учения – в Баку, одно – в Нахчыване. Это фактор, который усиливает наше сотрудничество в военной сфере.

Наше сотрудничество также продолжается в военно-технической области. Развивающийся день ото дня военно-промышленный комплекс Турции вызывает у нас большой интерес. Мы приобретаем и будем приобретать военную продукцию у Турции», - сказал азербайджанский лидер.