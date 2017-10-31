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Эрдоган: «Некоторых очень беспокоит экспорт азербайджанского газа в Европу»

 

«Сегодня прошло 6-е по счету заседание Совета, а вчера состоялось открытие железной дороги Баку - Тбилиси - Карс. Все это свидетельствует о том, насколько сильны связи между Турцией и Азербайджаном». Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция - Азербайджан заявил президент ТР Реджеп Тайип Эрдоган.

«Прекрасным примером сильных связей между двумя странами является проект TANAP. С Божьей помощью, в скором будущем начнется транспортировка азербайджанского газа в Европу. Этот факт беспокоит некоторых. Были и те, кто во время строительства железной дороги Баку - Тбилиси - Карс утверждал, что этот проект нереален. Вчера мы открыли эту железную дорогу. С Божьей помощью, по ней будут путешествовать сотни тысяч людей, они смогут добраться по ней и до Лондона. По этой железной дороге будут перевозиться большие объемы грузов, и она докажет свою экономическую эффективность», - сказал турецкий лидер.

Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что торговый оборот между Турцией и Азербайджаном достиг 1,6 млрд. долларов.

«В последнее время особую значимость приобрели наши связи в сфере оборонной промышленности. Также важны шаги, которые сделаны и еще будут сделаны нами в сфере туризма, культуры и образования. На предстоящий период запланировано проведение выставки Баку - Экспо. Турция будет широко представлена на этом мероприятии и поделится на нем своим опытом», - сказал турецкий лидер.

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