Лидер каталонских сепаратистов отказался возвращаться в Испанию

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что прибыл в Бельгию, чтобы спастись от "угроз", и вернется в Каталонию, когда ему будут даны "гарантии", сообщает РИА Новости.



"Я решил приехать в Бельгию, а именно в Брюссель, так как это - столица Европы", — сказал Пучдемон местным журналистам.

Пучдемон пояснил, что прибыл в этот город, чтобы спастись от угроз, которые он получал, будучи на родине, и вернется в Каталонию, когда ему будут даны гарантии неприкосновенности. По словам Пучдемона, пока такие гарантии ему не предоставлены.