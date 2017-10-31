Молдова переходит на румынский язык

Конституционный суд Молдовы дал положительное заключение по законопроекту о внесении в Конституцию поправки о смене названия государственного языка с "молдавского" на "румынский". Об этом заявил глава КС Тудор Панцыру, передает Дойче велле.

Законопроект подготовлен депутатами Либерал-демократической партии Молдовы. Свои подписи под документом поставили 35 депутатов (всего в молдавском парламенте 101 место). Поправка в Конституцию страны вступит в силу, только если за нее проголосует две трети парламентариев. Президент страны Игорь Додон уже заявил, что намерен заблокировать данный законопроект.