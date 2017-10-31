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«Баку - Тбилиси - Карс позволит Азербайджану завоевать новые рынки» Комментирует эксперт

 

Железная дорога "Баку - Тбилиси - Карс" (БТК) повысит экспортный потенциал Азербайджана, считает эксперт в сфере железно-дорожных перевозок Анар Аскеров.

По словам эксперта, состоявшийся 30 октября текущего года ввод в эксплуатацию железной дороги "Баку - Тбилиси - Карс" стал одним из значимых экономических событий нынешнего года.

"Значимость этого транспортного пояса, что свяжет многие страны, проявляется как в экономической, так и в политической плоскостях. И самая примечательная сторона данного события в том, что финансовые дивиденды от проекта будут иметь все страны, использующие этот маршрут, инициатором создания которого был Азербайджан, а точнее глава - государства Ильхам Алиев", - указал Аскеров.

Эксперт отметил, что с концом эпохи высоких цен на энергоносители, и в частности на нефть, чтобы сохранить положительную динамику ВВП Азербайджана, были предприняты шаги по увеличению поступлений в бюджет из ненефтяного сектора.

"Много работы было сделано в сфере туризма, что сразу же принесло положительные плоды благодаря своевременно созданной инфраструктуре. В дальнейшем железная дорога БТК сможет внести достаточно большой вклад в развитие туризма в Азербайджане благодаря пассажиропотоку на данном маршруте", - сказал Аскеров.

Эксперт подчеркнул, что за последние годы для развития сельского хозяйства под руководством главы государства осуществляются большие реформы.

"Не секрет, что в ближайшие годы Азербайджан покроет свои потребности и будет экспортировать в достаточно больших объемах свою сельхозпродукцию. И на этом этапе железная дорога может сыграть ключевую роль. В ценообразовании себестоимости сельхозпродукции транспортная составляющая доходит от 40 до 60 процентов. И если учесть, что в этой сфере существует большая конкуренция, в выигрыше будет тот производитель, у которого транспортные расходы минимальны. А по дешевизне тарифов железные дороги уступают только водному транспорту. Для эффективной реализации с максимальными доходами сельхозпродукции на внешних рынках иногда бывает достаточно 0,05 - 0,1 цента преференции в цене. В дальнейшем это также может послужить завоеванию определенных рынков сбыта на долгосрочную перспективу", - считает Аскеров.

По его мнению, роль транспортного пояса "Баку - Тбилиси - Карс", а также железнодорожного проекта "Север - Юг" для увеличения экспортного потенциала Азербайджана велика. И актуальность этих транспортных коридоров будет расти пропорционально  увеличению экспорта продукции на зарубежные рынки.

"Также хотел бы заметить, что вышеназванный проект был инициирован главой государства намного раньше начала рецессии на рынках энергоносителей, и это еще раз подтверждает дальновидность экономической политики, проводимой главой государства",- добавил Аскеров.

Накануне в Бакинском международном морском торговом порту прошла торжественная церемония по случаю открытия железной дороги "Баку - Тбилиси - Карс".

Отметим, что железная дорога "Баку - Тбилиси - Карс" была построена в  соответствии с азербайджано-грузино-турецким межгосударственным соглашением. Максимальный объем грузоперевозок по коридору  прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне пяти миллионов тонн грузов. Кроме того, посредством БТК будет перевозиться в год до одного миллиона пассажиров.

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