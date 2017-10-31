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Спецслужбы об обысках в квартире Авакова эксклюзив

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

Информация о том, что в Киеве арестован Александр Аваков - сын главы МВД Украины Арсена Авакова, - взорвала местное медийное пространство. Многие расценили это как подтверждение факта противостояния между президентом Украины и главой МВД страны – Петра Порошенко и Арсена Авакова.

Как уже сообщал haqqin.az, Александр Аваков – сын министра внутренних дел Арсена Авакова – задержан после обыска, произведенного у него в доме детективами НАБУ. Об этом сказал бывший советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала 112 Украина.

«Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решения», - сказал Кива.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро Украины, отвечая на запрос haqqin.az, заявили, что «по состоянию на текущий момент мы можем подтвердить факт проведения обысков у фигурантов криминального производства».

Что касается применения к фигурантам дела мер судебной ответственности, то в НАБУ на это ответили  буквально следующее: «Говорить о том, что что-то кому-то угрожает, еще рано».

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