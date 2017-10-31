Генсек НАТО потребовал от России прозрачности учений

Во избежание международных инцидентов России следует проводить военные учения с большей транспарентностью. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Токио.

«Мы призываем Россию быть транспарентной и придерживаться своих обязательств, потому что нам нужна транспарентность для уменьшения рисков, предотвращения инцидентов и несчастных случаев», — сказал он по окончании своих переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ.

Столтенберг подчеркнул, что это является особенно важным сейчас - на фоне роста напряженности в мире.

Данный вопрос обсуждался также на прошлой неделе на заседании совета Россия - НАТО, и в частности в связи с совместными стратегическими учениями «Запад - 2017», которые проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников Генеральных штабов ВС России и Белоруссии.