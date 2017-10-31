В соцсетях получило распространение видео, на котором полуобнаженный мужчина бродит по центру Баку.

Сильно обросший человек гулял по площади фонтанов и смотрел на всех так, как будто не понимал, где он находится.

Естественно, что прохожие не могли не заметить странного субъекта, босиком расхаживающего по «Парапету». Кто-то снимал «папуаса» на камеры телефонов, кто-то просто останавливался и наблюдал за чудаком, а кто-то, посмеиваясь, проходил мимо.

Вполне возможно, что это был чистый розыгрыш - проверка реакции людей на человека, сильно выделяющегося своим видом из толпы.