Элькапоне передумал идти в президенты Азербайджана

Бизнесмен Физули Мамедов, более известный как Фрэнк Элькапоне, отказался от участия в предстоящих президентских выборах в Азербайджане.

Напомним, что ранее на своей странице в соцсети Фейсбук бизнесмен представил результаты онлайн-голосования по вопросу: «За кого вы отдадите свой голос на президентских выборах в Азербайджане?» В качестве одного из кандидатов в президенты в списке указан был и сам Ф.Мамедов.

В своем заявлении местным СМИ Ф.Мамедов отметил, что был неправильно понят и что на самом деле у него изначально не имелось планов участия в выборах.

«Это же юридический нонсенс. Согласно Конституции Азербайджана, кандидат на должность президента должен на протяжении последних 10 лет жить на территории этой страны. Я уже долгое время не живу в Азербайджане. Помимо этого, у меня есть гражданства России и Италии. Чисто с юридической точки зрения принять участие на выборах я не могу», - признал он.

Элькапоне также попросил не "склонять" его имени в разговорах об известном скандале, связанном с оборотом наркотиков.

«Эта история произошла 17 лет назад. Все провокаторы, которые стояли за этими обвинениями, были лишены свободы. Эти обвинения были сняты», - сказал он.