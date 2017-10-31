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Число беженцев-рохинджа достигло 800 тысяч

 

Из Мьянмы в Бангладеш бежали 820 тысяч мусульман рохинджа. Такие данные привел официальный представитель Международной организации по миграции (IOM) Джоэл Миллман, передает "Анадолу".

«Несмотря на то, что число поступающих беженцев постепенно снижается, люди продолжают прибывать в Кокс-Базар каждый день. Общее число рохинджа в этом районе превысило 820 тысяч», — отметил Миллман.

Напомним: в Мьянме имеет место острый конфликт на почве религиозной розни между мусульманским меньшинством и основной частью населения страны, исповедующей буддизм.

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