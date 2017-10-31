Последние несколько недель дали богатую пищу для разговоров о сепаратизме и борьбе народов за независимость – пожалуй, давно об этом не говорили так долго и так много. Оно и понятно почему – политические активные граждане, в том числе и на постсоветском пространстве обсуждают сразу два референдума о независимости – один в благополучной Европе, другой - на горящем в пламени гражданских войн Ближнем Востоке. Один в Каталонии, другой в Иракском Курдистане.

Свобода приходит нагая…

Так сказал когда-то поэт. Стих этот словно бы о сегодняшних борцах за независимость. Об упомянутых выше революционных явлениях, давших массу возможностей для выводов по самым разным аспектам вопроса о национальном самоопределении, да так, что об этом можно писать аналитические доклады чуть ли не каждый день.

Развал Советского Союза и долгие, мучительные катаклизмы новых государств показали, что бывает, когда народы борются за независимость и получают ее, но при этом не подозревают, что их ждет в первые годы самостоятельности.

Каталония показывает, что бывает, когда народ четко и совершенно точно знает о том, что ждет его на второй день после получения независимости, и оказывается не готов к потрясениям. Что бывает, когда народ стремится к независимости, но не готов идти ради нее на жертвы. Как правило, это касается стран богатых и демократических, чье население не видит жизненной необходимости в самостоятельной государственности. Наверное, это вполне объяснимо – невзгоды переносятся легче там, где большинству населения нечего терять, кроме своих цепей.

И вот совсем свежий пример – Иракский Курдистан. Показатель того, что бывает, когда народ хочет независимости, готов проливать за нее кровь и терпеть нужду, но выбирает для этого самое неподходящее время. В итоге он не только не получает независимость, но и теряет то, что имел раньше.

Независимость «под зонтиком»

Вообще же, именно иракские курды были главными выгодополучателями от американского вторжения в Ирак. Всем остальным эта авантюра Буша принесла только горе и разруху – иракские арабы перессорились по конфессиональному признаку, и до сих продолжают с упорством, достойным лучшего применения, взрывать другу друга.

После ухода американцев появилась и другая беда теперь уже мирового масштаба – ИГИЛ, который до недавнего времени рвал Ирак на части. Да и американцам эта война не принесла ничего хорошего - помимо нескольких тысяч солдат, погибших совершенно не понятно за что, она еще и похоронила на некоторое время международную репутацию США. И только иракские курды вдруг неожиданно оказались основными бенефициариями этой кровавой ошибки американцев. Курдов не только перестали ущемлять и убивать, как при Саддаме Хуссейне, но они получили фактическую независимость.

Багдад, слишком усиленно занятый самим собой и нескончаемыми внутренними распрями, не обращал внимания на то, что Курдская автономия фактически живет сама по себе, во внутрииракских делах участвует только по мере собственной выгоды, а на ее территории нет войск, контролируемых центральным правительством, зато есть десятки тысяч бойцов пешмерги. Никоим образом не собираюсь никого упрекать - курды воспользовались хаосом, который возник вокруг них, и не по их вине, и стали методично удовлетворять свои интересы. Что ж, кто угодно поступил бы так. Если учитывать, что над иракскими курдами надежно и прочно навис самый мощный в мире зонтик - американский – то неудивительно, что край начал процветать.

Об этом можно было узнать из самых неожиданных источников. Например, с 2010 года в Грузию ежегодно приезжают десятки тысяч туристов из Ирака - в основном, именно курды. Вдумайтесь, из Тбилиси летают самолеты в столицу Курдистана - Эрбиль, причем - прямыми рейсами, без пересадок.

Курдам совершенно неожиданно достались нефтяные месторождения, и им удалось договориться с центральным правительством Ирака о получении 17% доходов от продажи нефти. Плюс к этому, курдская автономия ежемесячно получала от Багдада 1 млрд. долларов на содержание государственного аппарата и пешмерги, которая к тому времени стала полноценной армией – 80 000 штыков, с танками и авиацией. И это при населении немногим больше 5 млн. человек. Как говорят одесситы: «Шоб я так жил…».

Эрбиль расцвел, в городе появились новые стройки, целые районы изменились до неузнаваемости, и это – на фоне всеобщей разрухи в остальном Ираке.

В последние годы в Иракском Курдистане был инвестиционный бум - 3800 (!!!) иностранных компаний открыли свои представительства в Эрбиле. Впервые, за многие века притеснений курды, наконец, получили то, о чем долго мечтали – фактическую независимость.

От добра добра не ищут…

В 2014 году они получили дополнительный бонус - в 2014 году овладели спорным Киркуком, приумножив свои нефтяные богатства и получив в собственную юрисдикцию еще около миллиона человек, из них только 33% - курды.

В общем, все шло у них просто замечательно. Если можно сказать про кого-то на Ближнем Востоке «жили не тужили», то не в последнюю очередь – об иракских курдах.

Как уже было сказано, Багдад, истощенный бесконечной внутренней войной и противостоянием с ИГИЛ, сквозь пальцы смотрел на создание фактически независимого курдского государства – как говорится, не до жиру, быть бы живу.

Курды живут себе спокойно, никаких сложностей центральному правительству не создают, формально во внутрииракской политике участие принимают, арабов не изгоняют, а с иракской армией не воюют? Ну и ладно, пускай себе балуются, лишь бы нам проблем не создавали. Добавьте к этим упадническим настроениям в Центре еще и твердую американскую защиту – и становится ясно – это могло продолжаться бесконечно. Жили бы себе иракские курды при нейтралитете со стороны Багдада и поддержке со стороны Вашингтона, и не тужили бы. Все так бы и было, но...

Мы же все из бывшего СССР, так ведь? И помним популярное уличное высказывание жадности, которая погубит кого угодно. Его слышали в Москве, в Тбилиси, в Баку, в Киеве, в Ташкенте.

К сожалению о нем ничего не слышали в Эрбиле. Так же как ничего там не знают о русской поговорке « От добра добра не ищут»... Как уже было сказано, Багдад усиленно закрывал глава на строительство в своих границах полноценного курдского государства, лишь при одном условии - формальности должны соблюдаться. Не знаю, сказали ли об этом курдам, и если сказали, то в каких выражениях, но общая политика иракской власти в отношении курдской автономии могла быть выражена буквально в нескольких словам - «Делайте что хотите, но только не объявляйте независимость».

Оно и ясно – ведь одно дело, когда автономия в составе Ирака фактически строит независимое государство, но дает центральному правительству возможность сохранить лицо. Мало ли кто там что строит, кто это видит, кому до этого есть дело? Совсем другое - это открытое объявление независимости, фактически - вызов государству. Плевок ему в лицо. Этого не стерпит ни одно правительство. Даже то, которое прекрасно знает про то, что независимость уже давно де-факто существует, но поскольку правила игры соблюдаются, то оно мирится со сложившейся ситуацией.

«Угомонитесь, чего вам не хватает?»

Объявив независимость, Иракский Курдистан бросил вызов Багдаду, и это не могло пройти незамеченным. Пожалуй, редко в мировой истории можно найти решение более несвоевременное и более неудачное, чем объявление независимости Курдистана. И это в ситуации, когда все были против – Ирак, само собой, Иран, который помогает иракским шиитам, турки, у которых своя головная боль в лице турецких курдов. В конце концов, даже главная «крыша» иракских курдов – Америка – и та мягко, ненавязчиво дала понять своим протеже, что не будет идти против своих союзников иракцев и турок, ради непонятного стремления курдов декларировать независимость, которая у них по факту уже есть.

Добавьте к этому отсутствие границ с кем-либо кроме Турции, Ирана, и Сирии. В общем, как говаривал в советское время «не надо искать себе приключения...» Что ж, приключения получились нешуточные. Иракское правительство, поставленное в безвыходное положение, просто вынуждено было действовать. Сейчас, на наших глазах, происходит настоящая драма шекспировского масштаба – у иракских курдов постепенно отбирают то, что они смогли выторговать за последние годы. Потерян Киркук, правительственные войска отбивают нефтеносные районы один за другим. Багдад сейчас делает то, на что не решался все последние годы, и на что вряд ли когда-нибудь бы решился по своей воле - если б его не вынудило сделать это совершенно нерациональное, и скажем прямо, глупое решение курдских лидеров.

Сейчас – инициатива на стороне иракской армии, которой помогают иранские единоверцы. Курды либо отступают сразу, без боя, либо оказав некоторое сопротивление... Пешмерга, которая громит асадитов и ИГИЛ в соседней Сирии, здесь показывает удивительную небоеспособность.

А все потому, что приняли решение, не спросив даже у своей главного зонтика - случись что, готов ли будет «зонтик» поднять в воздух авиацию, и бить по наступающим иракским войскам? А надо было спросить - тогда было бы ясно , что у «зонтика» и близко нет таких намерений.

Где и когда остановится иракско-иранский каток, что из достижений Иракского Курдистана будет сохранено, а что грубо отобрано наступающей армией, как например, произошло с Киркуком? В общем, история пока не закончена, она все еще в разгаре, но уже сейчас она дает возможности для многих поучительных выводов – в современном мире не стоит будить лихо, пока тихо. И уж тем более, когда все, включая союзников, сказали вам – «Угомонитесь, чего вам не хватает?»..