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Упразднена должность заместителя главы администрации президента официоз

 

В Азербайджане упразднены должности государственного советника и заместителя руководителя Администрации президента. Как передает Trend, на пленарном заседании Милли Меджлиса во вторник была внесена поправка в статью 11 (классификация административных и вспомогательных должностей) закона «О государственной службе».

Отметим, что Администрацию президента Азербайджана возглавляет Рамиз Мехтиев. Заместители главы Администрации президента позже были назначены помощниками президента Азербайджана.

Согласно поправке, из классификации исключается должность государственного советника Азербайджана. Из вышеуказанной статьи (первая категория административных должностей) также исключается должность заместителя главы Администрации президента Азербайджана.

После внесенной поправки в классификации отражены должности: руководитель Администрации президента Азербайджана, руководитель структурного отдела, обеспечивающего деятельность первого вице-президента Азербайджана, руководитель аппарата Милли Меджлиса, руководитель аппарата Конституционного суда, руководитель аппарата органа, исполняющего полномочия главы Азербайджанского государства, руководители других органов, непосредственно обеспечивающих деятельность главы Азербайджанского государства, руководитель аппарата Верховного суда.

После голосования проект был принят.

Напомним, после реструктуризации Администрации президента заместители главы администрации президента Рамиза Мехтиева были назначены помощниками президента Азербайджана. Хотя некоторые помощники президента, в соответствии с прежней структурой аппарата президента, параллельно занимали и должности заместителей главы администрации. Изменение структуры администрации нашло отражение в поправках к закону "О Государственной службе".

Отметим, похожая модель управления в администрации, образно говоря, называемая американской, функционирует во многих развитых странах с президентской формой правления.

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