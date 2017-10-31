Российская подлодка ударила по террористам в Сирии

Подлодка "Великий Новгород" из Средиземного моря нанесла залповый удар крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам группировки "Исламское государство" в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"31 октября 2017 года из восточной части акватории Средиземного моря подводная лодка "Великий Новгород" из подводного положения нанесла залповый удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.
В результате ракетного удара тремя крылатыми ракетами уничтожены пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов ИГИЛ в районе населенного пункта Абу-Кемаль", - говорится в сообщении.