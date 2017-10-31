Армянин устроил стрельбу в «Бакинском дворике»

Жителя Набережных Челнов с ранением груди доставили в больницу скорой медпомощи Набережных Челнов из местного ресторана. Выяснилось, что в него выстрелил отдыхавший там же гражданин Армении, сообщил KazanFirst собеседник в правоохранительных органах.

Все произошло поздним вечером 29 октября в ресторане «Бакинский дворик» на Казанском проспекте. По словам собеседника, две компании посетителей вышли на улицу покурить. Там местный житель случайно задел плечом мужчину. В результате завязалась перепалка, и армянин выстрелил из травматического пистолета в грудь оппоненту. После наложения швов в медучреждении пострадавшего отпустили домой. Писать заявление в полицию он отказался. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».