Хакеры Ким Чен Ына похитили секретные чертежи военных кораблей

Хакеры похитили у Южной Кореи секретные чертежи военных кораблей и подводных лодок. Южнокорейские власти подозревают в совершении преступления хакеров из КНДР, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на южнокорейских политиков.

Хакеры проникли в компьютерную систему южнокорейской судостроительной компании Daewoo Shipbuilding и похитили около 40 тыс. документов, говорится в материале СМИ.

Там же отмечается, что среди похищенной информации содержатся около 60 секретных документов, касающихся различных систем вооружения и эсминцев.