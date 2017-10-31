Расширены полномочия Счетной палаты

Счетная палата Азербайджана при выявлении правонарушений не только с признаками преступления, но и административного проступка, сможет направлять материалы о них в соответствующий орган исполнительной власти. Это предусматривают изменения, предложенные в закон "О Счетной палате", которые обсуждались во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса, передает Тренд.

Согласно действующему законодательству, в случае выявления правонарушений с признаками преступления при осуществлении контроля за управлением государственным имуществом, распоряжением им, исполнением государственного бюджета, поступлениями в государственный бюджет средств, полученных от приватизации государственного имущества, использованием по назначению средств, выделенных юридическим лицам и муниципалитетам из государственного бюджета, Счетная палата незамедлительно направляет соответствующие материалы в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

В предложенном новом варианте эта часть закона (Статья 2. Основные функции Счетной палаты) выглядит следующим образом: в случае выявления правонарушений с признаками административного проступка или преступления при осуществлении контроля за управлением государственным имуществом, распоряжением им, исполнением государственного бюджета, поступлениями в государственный бюджет средств, полученных от приватизации государственного имущества, использованием по назначению средств, выделенных юридическим лицам и муниципалитетам из государственного бюджета, Счетная палата незамедлительно направляет соответствующие материалы в соответствующий орган исполнительной власти либо в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Изменения были поставлены на голосование и приняты большинством голосов.