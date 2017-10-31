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Сеул и Пекин договорились сдерживать Пхеньян

 

Южная Корея и Китай договорились о совместных усилиях по сдерживанию КНДР, которая пока отказывается прекращать ракетно-ядерные разработки, говорится в официальном сообщении южнокорейского МИД по итогам состоявшейся во вторник в Пекине встречи высокопоставленных дипломатов двух стран, передает РИА Новости.

В переговорах участвовали спецпредставитель (в ранге заместителя министра) министерства иностранных дел Южной Кореи по вопросам мира на Корейском полуострове Ли До Хун и помощник главы МИД КНР Кун Сюанью.

"Республика Корея и Китай, совместно признавая серьезность роста ядерного потенциала Северной Кореи и неотложность урегулирования, вновь подтвердили принципы денуклеаризации Корейского полуострова и ясную позицию относительно мирного решения северокорейской ядерной проблемы, и решили прилагать совместные усилия для стабильного контроля над ситуацией, в том числе в сдерживании дополнительных провокаций Северной Кореи и разрядке напряженности", - сообщает южнокорейский МИД.

По его данным, Ли До Хун и Кун Сюанью также договорились продолжать тесные контакты для выработки предложений по возобновлению диалога с КНДР по денуклеаризации, используя для этого "все дипломатические средства".

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