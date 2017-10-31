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Сенсация: «Карабах» обыграл «Атлетико» видео

Автор: Отдел спорта 

За несколько часов до матча основных команд испанского «Атлетико» и азербайджанского «Карабаха» в рамках Юношеской Лиги чемпионов состоялся матч молодежных команд.

Встреча завершилась сенсационно. «Карабах», который до этого проиграл «Челси» (0:5), «Роме» (0:3) и «Атлетико» (1:5), на этот раз обыграл мадридцев со счетом 1:0. Единственный гол на 45-й минуте забил украинский легионер «Карабаха» Ярослав Деда.

В другом матче «Челси» на выезде обыграл «Рому» - 2:1. После 4 туров у «Челси» 9 очков, у «Ромы» и «Атлетико» - по 6, у «Карабаха» - 3.

Матч основных команд «Атлетико» и «Карабаха» состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23:45 по бакинскому времени.

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