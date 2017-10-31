Самолет турецкой авиакомпании, следовавший из Домодедово (Москва) в Турцию, совершил вынужденную посадку в Одессе из-за подозрительного поведения пассажира и найденной в туалете сумки. Об этом сообщил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, передает телеканал «112 Украина».

«На международном авиарейсе турецкой авиакомпании, который следовал из Домодедово (Москва) в Турцию, возникла нештатная ситуация: один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно на расстройство в желудке, и долгое время находился в помещении туалета. Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный осмотр туалетной кабины и обнаружил в помещении спрятанную подозрительную сумку. Находка вынудила экипаж принять решение совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме, им оказался международный аэропорт в Одессе», - сообщил Форостяк.

Он добавил, что к самолету А320, который только что совершил удачную посадку, отправилось кинологическое подразделение Государственной пограничной службы Украины для осмотра подозрительного предмета. «Через некоторое время уже будет понятно, были основания для тревоги или нет», - резюмировал представитель Нацполиции.