Немецкий министр заключила однополый брак

Министр охраны окружающей среды Германии Барбара Хендрикс во вторник, 31 октября, объявила о том, что вступила в брак с учительницей Валери Возанж. Церемония состоялась в понедельник в родном городе Хендрикс Клеве, передает DW.

Немецкий министр призналась в своей сексуальной ориентации еще в 2013 году, со своей избранницей она знакома уже около двадцати лет. Валери Возанж, помимо немецкого, обладает еще и французским гражданством и на 9 лет младше 65-летней Барбары Хендрикс.

Первый в Германии однополый брак был заключен 1 октября 2017 года. Тогда свидетельство о заключении брачного союза в ратуше берлинского района Шенеберг получили 60-летний Бодо Менде и 59-летний Карл Крайль.

Законопроект, предусматривающий полное и равноправное признание однополых браков, получивший в ФРГ название закона о "браке для всех", был принят большинством голосов депутатов бундестага 30 июня. При этом федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проголосовала против принятия законопроекта.

Однополые союзы регистрируют в Германии с 2001 года. Однако до этой осени гомосексуальные пары могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме однополых партнерств.