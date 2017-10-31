Начальник Генштаба Ирана: «Независимый Курдистан – проект США»

Референдум о независимости Иракского Курдистана – дело рук США. Подобное мнение выразил глава Генштаба ВС Ирана, генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери, передает Tasnim.

По его словам, «секретная команда» из США спровоцировала власти Курдистана провести референдум о независимости, несмотря на то, что Вашингтон якобы был против.

«США через секретную консультативную команду спровоцировали лидеров региона провести референдум... чтобы позже представить это как свершившийся факт и согласиться с результатами референдума», - отметил он.

По его словам, Вашингтон приотворялся, что против этого референдума. Однако «бдительность иракского народа и правительства, а также религиозное руководство страны привели к отмене результата референдума, а затем без какой-либо войны и кровопролития Багдад взял контроль над курдскими территориями».

Напомним, что после референдума 25 сентября курдская автономия Ирака объявила о независимости. Ирак был против референдума, считая его незаконным. Против высказались также Иран и Турция. Иракские войска 16 октября взяли под контроль богатый нефтью Киркук, который контролировали курды с 2014 года, после того как отбили его у боевиков ИГИЛ.