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В Украине потребовали отставки Авакова

 

Депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Игорь Луценко заявил, что министра внутренних дел Украины Арсена Авакова следует отстранить от должности на время расследования дела, в рамках которого задержан его сын, передает РИА Новости.

"Аваков на время расследования должен быть отстранен от должности. Лучше по собственной инициативе", — написал Луценко в Facebook.

Ранее днем Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замглавы МВД и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки рюкзаков для министерства в 2015 году. Среди задержанных был сын Авакова Александр.

В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Сам глава ведомства выразил уверенность, что на него хотят оказать давление. Он добавил, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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