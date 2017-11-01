На 56-й минуте Парти дальним ударом сравнял счет в матче. 1:1.
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В Мадриде начался второй тайм матча «Атлетико» - «Карабах».
После первого тайма подопечные Гурбана Гурбанова ведут со счетом 1:0. В параллельной игре «Рома» в родных стенах обыгрывает «Челси» - 2:0.
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Первый тайм в матче «Атлетико» - «Карабах» завершился. Со счетом 1:0 ведет чемпион Азербайджана!
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«Карабах» открывает счет в матче с «Атлетико»! На 40-й минуте Мичел после подачи с углового головой отправил мяч в сетку. 1:0!
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В Мадриде начался матч Лиги чемпионов «Атлетико» - «Карабах». Пока счет 0:0.
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В 23:45 по бакинскому времени на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде начнется матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между испанским «Атлетико» и азербайджанским «Карабахом».
Уже известны стартовые составы команд:
«Атлетико» - Ян Облак, Диего Годин, Филипе Луис, Томас Парти, Антуан Гризманн, Сауль Ньигес, Анхель Корреа, Габи, Стефан Савич, Хуанфран, Кевин Гамейро.
«Карабах» - Ибрагим Шехич, Гара Гараев, Максим Медведев, Мичел, Педро Энрике, Рашад Садыхов, Ричард Алмейда, Анси Аголли, Якуб Жезничак, Дональд Герье, Рамиль Шейдаев.
Судить встречу будет немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином.
В параллельном матче в группе «С» итальянская «Рома» примет английский «Челси».
Турнирное положение после 3 туров: «Челси» - 7 очков, «Рома» - 5, «Атлетико» - 2, «Карабах» - 1.