Депутат С.Лещенко: «Аваков поднял войска на защиту сына»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мобилизовал полицию и Национальную гвардию для защиты своего сына Александра Авакова, задержанного Национальным антикоррупционным бюро страны (НАБУ). Об этом во вторник, 31 октября, на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, пишет «Лента.ру».

«Тем временем обыски в Харькове срывают Нацполиция и Нацгвардия, которые приехали по вызову о якобы заминированном помещении. К зданию НАБУ в Киеве стягивается Нацгвардия — мой источник говорит, что там уже стоят два микроавтобуса с нацгвардейцами, которые никак не объясняют свое появление», — написал парламентарий.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк также отметила, что глава МВД привлек подчиненных для защиты сына, передает 24 канал. «В демократической стране Арсен Аваков должен дождаться решения суда об аресте фигурантов дела, но он поднял полицию, Нацгвардию и другие подразделения, чтобы защитить сына, — это признак клептократического государства», — считает она. Так Каленюк прокомментировала действия полиции и заявление МВД по поводу задержания Авакова-младшего, в котором шаги НАБУ названы политическими.

О задержании Александра Авакова и обысках у него сообщалось ранее 31 октября. Следственные действия проходили в рамках расследования так называемого дела о рюкзаках.