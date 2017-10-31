Состоялся необъявленный визит Джареда Кушнера, зятя и советника президента США Дональда Трампа, в Саудовскую Аравию. В поездке его сопровождали заместитель советника американского президента по национальной безопасности Дина Пауэлл и специальный посланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

Еще в марте нынешнего года, во время встреч наследного принца Мухаммеда бин Салмана и Джареда Кушнера – с ужином в узком семейном кругу и доверительными разговорами – два молодых, но весьма амбициозных политика сумели не просто достичь взаимопонимания, но и заключить негласное соглашение. Кушнер лоббирует интересы Саудовской Аравии в администрации тестя, Дональда Трампа, и убеждает его в том, что именно саудиты – опора США на Ближнем Востоке. Эр-Рияд, со своей стороны, всячески содействует заключению соглашения между Палестиной и Израилем – событию, имеющему для Ближнего Востока поистине эпохальное значение. Причем, все лавры в случае успеха – который вполне тянет на Нобелевскую премию мира – достаются именно Трампу.

Взаимные обязательства в рамках этого джентельменского соглашения стороны до сих пор выполняли безукоризненно. Во время визита Трампа в Эр-Рияд американская сторона словом и делом продемонстрировала, что недопонимания, имевшие место в период президентства Обамы, окончательно ушли в прошлое, а Королевство было, есть и будет стратегическим партнером Соединенных Штатов в регионе. Что получило и вполне практическое подтверждение – сначала беспрецедентным «оружейным контрактом» на сумму в 110 миллиардов долларов, а затем и вполне конкретными совместными планами по устранению иранского влияния в регионе – на Аравийском полуострове, включая Йемен, в Сирии, Ираке и далее везде.

Премьер Израиля, Биби «неистовый» Нетаньяху, присоединился к соглашению Кушнер - «маленький принц» без малейшего колебания. Прежде всего потому, что оно носило ярко выраженный антииранский характер. А, кроме того, потому что Трамп, в отличие от Барака Обамы, является твердым и убежденным сторонником американо-израильского альянса. С небольшой оговоркой – он готов приложить все усилия к тому, чтобы к этому альянсу присоединились и влиятельные арабские игроки – Саудовская Аравия и Эмираты. Которые, в свою очередь, смогут обеспечить участие в альянсе и Египта.

«Джаред всегда считал важным для себя разрешение израильско-палестинского конфликта», - поделился с журналистами Том Баррак, давний друг и партнер Дональда Трампа. – «Ключом к решению этого спора является Египет. А ключом к Египту - Абу-Даби и Саудовская Аравия».

Словом – все части паззла встали на свои места. И скептикам, утверждавшим о том, что Тель-Авив и Эр-Рияд, а также Египет, Эмираты и Иордания намерены играть самостоятельные, не зависящие от генеральной линии Вашингтона, партии (например, делать ставку на Москву) - теперь придется срочно отрабатывать назад. Идея Кушнера-бин Салмана об американо-арабо-израильском пакте становится реальностью, наполняется конкретным содержанием, а, главное, встречает полное понимание в местных элитах.

При этом, спрашивать мнения двух других системных региональных игроков – Анкары и Тегерана – в данном вопросе, похоже, совершенно никто не собирается. Более того, те же саудиты вновь стали вполне по-хозяйски присматриваться к Ираку, Сирии и Ливану, прикидывая, какие конкретно выгоды могут извлечь из складывающейся там ситуации, в частности – в том же курдском вопросе.

При таком трогательном единомыслии поездка Джареда Кушнера в Эр-Рияд и проведенные им, при участии еще одной восходящей звезды американской внешней политики, Дины Хабиб Пауэлл, встречи как с саудитами, так и с представителями Эмиратов, Египта и Иордании – просто должны были увенчаться успехом. И не затянулись на долго, так что Джаред, прибыв в Королевство в среду, 25 октября, успел не только закончить все дела, но и вернуться домой к 30-му, дню рождения своей супруги Иванки.

Успеху поездки в немалой степени способствовала поистине необычайная покладистость руководства Израиля в столь болезненном для него вопросе, как статус Иерусалима. Собственно, все началось со внесенного в Кнессет законопроекта, предусматривающего расширение муниципальных границ израильского сектора города и распространение израильского же суверенитета на вошедшие в его состав населенные пункты. Что, понятным образом, вызвало шквал негодования у палестинских политиков, поскольку принятие данного закона означало бы изоляцию трех арабских районов города, укреплению позиций в нем еврейского большинства, а, в итоге - сделала бы невозможным превращение Восточного Иерусалима в столицу палестинского государства.

Возмущение палестинских политиков вызвало не только обеспокоенность Эр-Рияда, Абу-Даби и Каира, но и предоставило им великолепный шанс существенно повысить свой рейтинг в глазах тех из них, кто еще до конца не определился с выбором иностранных союзников. Правда, реализовать этот шанс можно было только при поддержке США, но здесь и Кушнер, и Трамп своих арабских партнеров не подвели. По настоятельной просьбе Вашингтона Нетаньяху заблокировал данный законопроект, а средствам массовой информации была предложена версия о том, что сделан этот шаг был, хоть и по просьбе американской администрации, но «с учетом позиции Саудовской Аравии».

По итогам этой не самой хитроумной комбинации все ее участники оказались в выигрыше. У своих арабских партнеров Кушнер укрепил репутацию Бэтмена, способного решить самую сложную задачу. В глазах палестинцев Эр-Рияд выступил последовательным защитником их интересов, способным оказывать влияние на Израиль. Ну а Тель-Авив подтвердил, что является надежным партнером в американо-арабо-израильском альянсе, что, разумеется, не останется без должного поощрения как со стороны Вашингтона, так и со стороны Эр-Рияда и его союзников.