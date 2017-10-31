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США ввели еще одни санкции против России

 

США запретили физическим и юридическим лицам в своей юрисдикции с конца января 2018 года вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах, сообщило во вторник Министерство финансов США, передает РИА Новости.

"Лицам в США запрещены следующие действия без лицензии или иного разрешения офиса по контролю за иностранными активами: поставки, экспорт, реэскпорт (как прямой, так и непрямой), предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов", — говорится в сообщении Минфина США.

Запрет касается всех физических и юридических лиц в России, которые США уже внесли или могут внести в список санкций. Новый порядок распространяется на проекты, которые начинаются 29 января 2018 года или позднее.

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