Уже завтра, 1 ноября, главы Азербайджана, России и Ирана – Ильхам Алиев, Владимир Путин и Хасан Роухани - должны встретиться в Тегеране, чтобы обсудить актуальные темы. Каковы они? О чем пойдет речь на переговорах? К тому же известно, что Владимир Путин проведет двусторонние встречи с руководителями Азербайджана и Ирана.

Сегодня, как уже сообщал haqqin.az, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл некоторые подробности, заявив, что лидеры России, Ирана и Азербайджана на предстоящем саммите в Тегеране обсудят инфраструктурные проекты и сотрудничество в энергетической сфере.

В свою очередь, ведущий эксперт по Ближнему Востоку, старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) Андрей Чупрыгин в беседе с haqqin.az отметил, что подобный формат встречи можно было ожидать.

«Я думаю, что будут обсуждаться вопросы, касающиеся сотрудничества по Каспию. Именно Каспийское море объединяет все три страны. И второй, важный момент – это позиция Соединенных Штатов в отношении «иранского досье», что сильно задевает не только Тегеран, но и Москву и Баку. Возможно даже будет другая последовательность – сначала позиция администрации США по поводу Ирана, а потом уже Каспий», - отметил собеседник.

При этом, по словам Андрея Чупрыгина, эту встречу нельзя назвать антиамериканской: «Позиции России и Азербайджана в связи с последними «завитками» Трампа в отношении Ирана не носят антиамериканский характер. Речь, скорее всего, идет о прагматизме. Можно вспомнить, что решение вопроса «иранского ядерного досье» было достигнуто не потому что кто-то был «за» или «против» Америки. А потому что в принципе стало понятно: экономическое сотрудничество с Ираном – это заметный фактор в европейской и мировой политике. Изолировать Иран, как раньше, или как сейчас это пытается сделать Дональд Трамп – бессмысленное и непрактичное дело».

«Как выражается Владимир Владимирович Путин, сейчас вопрос стоит в том, как мягко объяснить «нашим американским коллегам», что не стоит отступать от тех договоренностей, которые были достигнуты ранее», - подчеркивает Андрей Чупрыгин.

Он отмечает, что есть давление на Азербайджан и Россию со стороны Запада. «Экспертное сообщество прекрасно понимает, что на 90% это давление организовано и инспирировано Соединенными Штатами. Тема взаимоотношений с американской администрацией в рамках ситуации, которая сложилась сегодня и вокруг Азербайджана, и вокруг России, и вокруг Ирана – упирается в «иранское досье» и в сотрудничество по Каспию.

Если три наши страны правильно договорятся по экономической эксплуатации Каспия (чего до сих пор не случилось), то на мой взгляд, американской администрации будет очень сложно усиливать давление на участников этого процесса», - заявил наш собеседник.