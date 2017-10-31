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Бунт в Каталонии подавлен итоги с haqqin.az

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Несмотря на самые тревожные ожидания, конфликт между Барселоной и Мадридом не перерос в острую форму. Сразу, буквально час спустя после провозглашения независимости правительством Каталонии вечером 27 октября, оно было объявлено отставленным, местный парламент распущенным, а в автономии введено прямое правление. В воскресенье на улицы столицы Каталонии вышли сотни тысяч людей в поддержку испанского единства, кто-то насчитал до миллиона человек, но минимум триста тысяч было точно.

митинги в поддержку единства Испании в Барселоне

Существовали опасения, что распущенное правительство откажется покидать рабочие места, а оставшиеся чиновники не станут подчиняться Мадриду. Но нет, все прошло гладко. Местная полиция, а это, ни много ни мало, 17 тысяч человек, без проблем перешла под новое руководство. Не стал упираться каталонский парламент, объявив о самороспуске. Карлес Пучдемон, глава правительства, хоть и заявил, что не признает решение Мадрида, призвал к исключительно мирному сопротивлению.

В отношении Пучдемона было открыто уголовное дело о нарушении испанского законодательства, в том числе о возможном подстрекательстве к бунту, что грозит ему тридцатилетним заключением. Не дожидаясь проблем, тот уехал в Брюссель с группой бывших министров.

Карлес бежал в Брюссель

Возможно, Мадриду это на руку, там опасались новой волны протестов, если полиции пришлось бы арестовать Пучдемона и других инициаторов отделения. Но главный козырь, который был использован премьер-министром Рахоем, это объявление выборов в Каталонии уже 21 декабря.

Тем самым центральное правительство как бы заявляет, что не намерено лишать область автономного статуса надолго, а значит Мадрид нельзя обвинить в узурпации местной власти. Новое руководство может вернуть Каталонию к прежнему стабильному положению в рамках действующей Конституции. Решение сильное, хотя и рискованное.

Во-первых, участие в таких выборах для партий, выступающих за независимость, будет означать, что они де-факто возвращаются в правовое поле Испании. Неучастие облегчит победу сторонников единой Испании.

Кроме того, после авантюры с провозглашением государственности сильно просело доверие к партиям националистов, а юнионисты, наоборот, окрепли. Все отмечают активность людей, раньше не участвовавших в политическом процессе, а теперь осознавших, что их пассивность чуть не привела к самому большому испанскому кризису последних десятилетий.

И все же соотношение сил сторонников независимости и противников остается не достаточно определенным, чтобы можно было с уверенностью предсказать результат выборов 21 декабря. Поэтому этот день уже окрестили днем большой рождественской лотереи: выпасть может любой билет. Есть, однако, ощущение, что худшие варианты развития событий остались позади. Поскольку каталонский кризис выявил все-таки серьезные проблемы в отношениях между центром и провинциями, Социалистическая партия инициировала создание конституционной комиссии, которая обсудит с представителями регионов перспективы изменений Основного закона страны, чтобы снять лишнее напряжение. Вот когда такая работа будет проделана, можно будет с большей уверенностью говорить, что проблема сепаратизма в Испании снята.

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