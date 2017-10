Местные власти расследуют инцидент в Нью-Йорке, где, по последним данным, погибли 6 человек, как теракт, передает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

* * * 01:00

По меньшей мере шесть человек погибли и 15 пострадали в результате наезда грузовика на пешеходов в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC со ссылкой на городские власти.

Ранее в СМИ появились сообщения о стрельбе в городе. Однако позже в интернете появились фотографии и видеозаписи с места происшествия, на которых запечатлен разбитый грузовик одного из магазинов товаров для дома на велосипедной дорожке. Предположительно, грузовик был арендован.

Полиция открыла огонь по водителю грузовика, протаранившего толпу в Нью-Йорке, сообщили в правоохранительных органах.

* * * 00:17

Несколько человек пострадали в результате стрельбы возле школы в Манхэттене в Нью-Йорке, пишет New York Daily News.

Как рассказал изданию один из свидетелей инцидента, 45-летний Фрэнк Брито, он видел, как два грузовика врезались друг в друга, затем из одного из них выбрался вооруженный мужчина, который погнался за кем-то, произведя пять или шесть выстрелов.

Сообщается, что к месту происшествия направились полицейские и пожарные. По оценкам СМИ, число убитых может достигать четырех.

Как сообщает портал Pix 11, в результате инцидента погибли не четыре, а два человека, еще несколько пострадали. По свидетельствам очевидцев, в группу людей въехал фургон, после чего водитель транспортного средства вступил в перестрелку с полицейскими. Злоумышленник был ранен и задержан.

BREAKING NEWS: AT LEAST 4 PEOPLE SHOT DEAD IN LOWER MANHATTAN. MANY OTHER INJURED. pic.twitter.com/cYskol3l8b