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Теракт в Нью-Йорке: 6 убитых, 15 раненых обновлено 01:05

 

Местные власти расследуют инцидент в Нью-Йорке, где, по последним данным, погибли 6 человек, как теракт, передает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По меньшей мере шесть человек погибли и 15 пострадали в результате наезда грузовика на пешеходов в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC со ссылкой на городские власти.

Ранее в СМИ появились сообщения о стрельбе в городе. Однако позже в интернете появились фотографии и видеозаписи с места происшествия, на которых запечатлен разбитый грузовик одного из магазинов товаров для дома на велосипедной дорожке. Предположительно, грузовик был арендован.

Полиция открыла огонь по водителю грузовика, протаранившего толпу в Нью-Йорке, сообщили в правоохранительных органах.

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Несколько человек пострадали в результате стрельбы возле школы в Манхэттене в Нью-Йорке, пишет New York Daily News.

Как рассказал изданию один из свидетелей инцидента, 45-летний Фрэнк Брито, он видел, как два грузовика врезались друг в друга, затем из одного из них выбрался вооруженный мужчина, который погнался за кем-то, произведя пять или шесть выстрелов.

Сообщается, что к месту происшествия направились полицейские и пожарные. По оценкам СМИ, число убитых может достигать четырех.

Как сообщает портал Pix 11, в результате инцидента погибли не четыре, а два человека, еще несколько пострадали. По свидетельствам очевидцев, в группу людей въехал фургон, после чего водитель транспортного средства вступил в перестрелку с полицейскими. Злоумышленник был ранен и задержан.

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В Нижнем Манхэттене, самой южной части основного острова города Нью-Йорк, произошла стрельба, сообщает NBC New York со ссылкой на источники в полиции.

По данным источника, пострадали не менее пяти человек. Стрельба произошла на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит вблизи Всемирного торгового центра.

По предварительным данным, мужчина открыла огонь по толпе в микрорайоне Трайбека. По данным источников New York Post в правоохранительных органах, пострадали шесть человек.

В полиции рассказали, что сообщение о стрельбе поступило около 15.15 по местному времени. В твиттере полиции Нью-Йорка сообщается, что стрелок задержан.

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