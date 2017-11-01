Главному редактору проармянского «Регнума» запретили въезд в Европу

Модест Колеров, главный редактор российского агентства «Регнум», имеющего устойчивую репутацию проармянского издания, продолжает увеличивать список стран, в которые ему запрещен въезд. Сегодня, как стало известно haqqin.az из сообщения самого Модеста Колерова в соцсетях, ему был запрещен въезд в Чехию, так как он является «угрозой безопасности».

Напомним, что руководитель «Регнума» находится и в списке нежелательных лиц МИД Азербайджана. Он попал туда после того, как в качестве «наблюдателя» побывал на «парламентских выборах» в «НКР» в 2015 году.

Отметим, что Модест Колеров попал в черные списки не только Азербайджана и Чехии. Нежелательным лицом его считают в Эстонии, Литве, Грузии.

К примеру, Полиции безопасности Эстонии считает агентство «Регнум», не просто обычным информационным ресурсом, а структурой, контролируемой российским властями и спецслужбами, через которую они пытаются влиять в направлении, выгодном России, на внутриполитическую ситуацию в странах ближнего зарубежья.

Сейчас, видимо, волна дошла и до Европы, где расхотели видеть Модеста Колерова. И если такое решение приняла Чехия, то процесс необратим и обязательно дойдет до других стран Европы.