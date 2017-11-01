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В Ереване не утихают ожесточенные споры вокруг Баку - Тбилиси - Карс

Автор: Фархад Мамедов, отдел информации 

Открытие железной дороги Баку - Тбилиси - Карс расстроило политическую элиту Армении. Официальный Ереван пока никак не прокомментировал это историческое событие, однако открытие железнодорожного маршрута вызвало ожесточенные дискуссии в экспертных кругах Армении. Армянские политики и эксперты заявляют, что Азербайджан потратил на этот проект 700 миллионов долларов только с одной целью – еще более усилить транспортную блокаду Армении.

С другой стороны, в Армении обсуждают возможность присоединения к новой транспортной артерии.

Проект строительства железнодорожного пути Баку - Тбилиси - Карс первоначально имел политическую значимость. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении заявил заместитель председателя Национального собрания Армении, экономист Микаел Мелкумян.

Вместе с тем, по его мнению, с тех пор ситуация несколько изменилась.

«Сейчас это как-то сбалансированно. Конечно, строительство данной железной дороги имеет, да и изначально имело, преимущественно политическое значение. Но, вместе с тем, она немаловажна и с точки зрения экономического смысла», - пояснил Мелкумян, добавив при этом, что данная железная дорога может создать серьезную конкуренцию для будущей железной дороги Гюмри - Карс, что не выгодно армянской стороне.

Как отметил армянский эксперт, эффект от действия железной дороги Гюмри - Карс значительно снизится, что, очевидно, будет иметь крайне негативный эффект.

Несмотря на это, Мелкумян считает, что необходимо применить сбалансированный подход и экономически использовать возможности железной дороги для привлечения бизнеса.

Отвечая на вопрос перспективы присоединения Армении к железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс, эксперт сказал, что это вполне возможно, так как данная железная дорога не национализирована ни Турцией, ни Азербайджаном, ни Грузией.

«Жизнь покажет, какой там будет объём грузопотока. Сейчас рано делать какие-либо реальные прогнозы»,- заключил Мелкумян.

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