Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана приступили к обсуждению очередных изменений в Закон о пенсионном обеспечении граждан. Если прежние поправки касались трудовых пенсий, то теперь речь идет о пенсиях по инвалидности.

Согласно ныне действующему законодательству, пенсия по инвалидности назначается людям, трудовая деятельность которых невозможна или ограничена ввиду физических, психических или умственных отклонений. Однако в случае утверждения рассматриваемых поправок пенсии будут выплачиваться лишь тем инвалидам, которые нуждаются в социальной поддержке, а инвалиды, проживающие в «хороших условиях», будут лишены права на социальную финансовую поддержку.

Между тем напомним, что с первого июля 2017 года вступили в силу поправки в закон «О трудовых пенсиях», предусматривающих комплексные изменения в системе определения прав и размеров трудовых пенсий. Эти изменения коснулись назначения трудовых пенсий за инвалидность. Согласно единому концептуальному подходу новых правил определения пенсионных прав, условия назначения трудовых пенсий за инвалидность предусматривают более тесную увязку размеров пенсий с объемами фактически уплаченных страховых взносов.

Теперь для назначения пенсии необходимо иметь на личном счету пенсионный капитал, предоставляющий возможность получения пенсии в размере не ниже минимального пенсионного обеспечения. Согласно новым поправкам, в том случае, если не накоплено достаточного капитала для минимального размера пенсии, назначение пенсий осуществляется только в отношении инвалидов первой группы, и размер их пенсии доводится до уровня минимального размера пенсии, что составляет 110 манатов. У инвалидов же II и III групп право на пенсию может появиться только после накопления необходимой для назначения пенсии суммы на их индивидуальном страховом счету.

Некоторое время назад Haqqin.az приводил мнение о нововведениях в Закон «О трудовых пенсиях» руководителя Общественного объединения инвалидов карабахской войны Этимада Асадова, который опасается, что изменения в пенсионном законодательстве предпринимаются с целью лишения большинства инвалидов пенсий вообще.

Беспокойство возглавляющего объединение инвалидов войны, да и всех официально признанных инвалидов страны считает абсолютно беспочвенным заведующий отделом социального страхования и пенсионной политики Министерства труда и социальной защиты населения Чингиз Алиев.

По просьбе haqqin.az, специалист по пенсионной политике государства представил следующее разъяснение:

«Согласно действующему законодательству, установление статуса «инвалид» влечет возникновение права на социальное обеспечение, и это право является абсолютным, принадлежащим всем инвалидам. Иные юридические нормы (участие в подлежащей обязательному социальному страхованию деятельности, накопление требуемого стажа и капитала, группа инвалидности и др.) влияют только на вид и уровень социального обеспечения.

Пенсия за инвалидность как один из видов государственного социального обеспечения назначается в зависимости от накопленной на индивидуальном счету инвалида суммы, и не зависит от причин инвалидности, продолжения инвалидом трудовой деятельности, а также независимо от того, наступила ли инвалидность в период работы или после прекращения работы, за исключением случаев отсутствия у инвалида требуемого страхового стажа».

Вместе с тем, как особо отметил Ч.Алиев, в соответствии с требованиями времени происходит модернизация системы оценки инвалидности. Инвалидам I группы (если у них есть 5 лет страхового стажа до 30 лет плюс 4 месяца за каждый год после 30 лет) трудовая пенсия будет назначена в обязательном порядке, и если накопленная на их индивидуальном счету сумма страховых взносов недостаточна для минимального ее размера, то уровень пенсионного пособия будет доведен до 110 манатов, так как инвалиды этой категории лишены возможности работать.

Поскольку инвалиды II и III групп имеют возможность работать, то те из них, кто имеет указанный страховой стаж, будут получать пенсию при наличии у них достаточного капитала на личном счету для минимального размера пенсии. В случае отсутствия требуемого размера пенсионного капитала они будут получать социальное пособие или продолжат работать и таким образом накапливать достаточную сумму для назначения пенсии.

«Применяя эту систему, мы пытаемся ликвидировать у людей стимул к получению инвалидности», - подчеркнул заведующий отделом Минтруда.

Новые правила начисления трудовых пенсий не коснутся лиц, вышедших на пенсию до 1 июля 2017 года. «Они будут распространяться лишь на тех, кто выйдет на пенсию после указанной даты. Некоторые изменения, внесенные в пенсионное законодательство в связи с формированием пенсионного капитала, значительно уменьшат случаи отсутствия достаточного капитала на личном счету у инвалидов», - считает Ч.Алиев.

По словам специалиста Минтруда, изменения связаны также с применением принципа «открытых счетов».

«Данный принцип предполагает перечисление на индивидуальный счет дополнительной суммы к уже имеющимся там выплаченным взносам социального страхования. Теперь не 50 процентов, а 90 выплачиваемых гражданином взносов будут учитываться на его счете. Кроме того, согласно поправкам в закон «О трудовых пенсиях», все граждане, которые имеют индивидуальные страховые счета, до выхода на пенсию могут пополнять свои счета через банки и, таким образом, увеличить свой пенсионный капитал», - пояснил он.

Чингиз Алиев также уточнил, что если раньше работающий пенсионер за инвалидность получал лишь базовую часть пенсии, что составляло 110 манатов, теряя при этом право на получение страховой части пенсии, то в результате проведенных изменений все работающие инвалиды-пенсионеры получат право на получение всей суммы начисленной пенсии.