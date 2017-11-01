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В России ежегодно 30 тысяч человек становятся банкротами

 

Больше 7 миллионов россиян за последние шесть месяцев имели хотя бы одну просрочку по текущим банковским кредитам больше чем на 90 дней. Из них 1,6 млн человек — потенциальные банкроты, сообщает Росбалт.

В пресс-центре Росбалта представили впервые разработанный в России индекс банкротства граждан, основанный на данных национального бюро кредитных историй. По словам авторов исследования, индекс «Стопдолг» отражает реальную картину в стране: сколько людей фактически находится в состоянии банкротства, но при этом не подают иск о банкротстве.

Как рассказал генеральный директор «Стопдолг» Алексей Демин, в России 1,6 млн потенциальных банкротов. По его словам, ежегодно в России банкротятся около 30 тыс. человек. При этом, по мнению эксперта, эта цифра должна быть в 10 раз выше — около 300 тыс.

Больше всего потенциальных банкротов, по словам главы департамента маркетинга и аналитики «Стопдолг», проживают в Москве и Московской области — 80-81 тыс. человек.

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