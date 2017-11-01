Наш спецкор в Германии, известный левый активист Томас Оккупай, узнав о новом витке давления генсека Совета Европы Торбьерна Ягланда, инициировавшего процесс введения санкций против Азербайджана, объявленного определенными силами в этой европейской правительственной организации государством недемократическим, неправовым и авторитарным, предложил описать варварский разгон манифестации в Гамбурге накануне саммита «Большой двадцатки» в начале июля 2017 года. Ни Совет Европы, ни другие международные организации не отреагировали на тотальное нарушение свободы собраний и СМИ в Гамбурге, оставив представителей СМИ и внесистемной оппозиции лицом к лицу с разъяренными полицейскими силами. Вот вам и наглядное проявление двойных стандартов, о котором и говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев на недавней встрече c делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза.

Мы начинаем публикацию специального отчета спецкора haqqin.az в Германии. Читайте и делайте выводы. Ягланд не узрел в этом произволе тотального нарушения политических свобод. Первую часть исследования смотрите по этой ссылке: https://haqqin.az/news/112560, а вторую по этой - https://haqqin.az/democracy/112695, третью - https://haqqin.az/comics/112842, четвертую - https://haqqin.az/investigations/113648, пятую -https://haqqin.az/dictatorship/114004.



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Стрельба из ручных гранатометов Heckler & Koch HK69A1 по демонстрантам, пусть и не боевыми зарядами, законом запрещена, поскольку велик риск поражения насмерть. Однако во время событий в Шанце этот запрет был проигнорирован, что повлекло за собой многочисленные травмы участников акции и даже случаи гибели людей.

Вывод напрашивается следующий: даже если возглавляющий коммандос Свен Мевес не стрелял сам, он, тем не менее, виновен в соучастии в убийстве по неосторожности. Если же он получил приказ сверху, то есть от командира Майкла Цорна или начальника всей операции Хартмута Дудде, он должен был ему воспротивиться, поскольку такое распоряжение незаконно.

Такое же обвинение должно быть выдвинуто против полицейского, который фактически произвел выстрелы. Вообще же, неизвестно, какой тип боеприпасов был использован и почему они вообще оказались на вооружении полиции. Возможно, это были пластиковые пули, которые в конце 1980-х привели к гибели 30 человек в Северной Ирландии.

Любой, кого удивляет крайняя беспощадность, с которой отряд коммандос и группа «Кобра» исполняли возложенную на них в Шанце миссию, должен ознакомиться со следующим заявлением командира коммандос Свена Мевеса: «Мы рассчитывали на встречу с вооруженными правонарушителями, поэтому и наш подход был чрезвычайно жестким и динамичным. Это значит, что использование огнестрельного оружия было одобрено, в зданиях мы использовали преломляющую пиротехнику, а запертые двери открывали с помощью огнестрельного оружия и специальных боеприпасов. Всех, кого мы встречали, мы сразу же укладывали на землю, связывали, а затем увозили» (https://www.merkur.de/politik/g20-proteste-sek-fuehrer-spricht-ueber-einsatz-im-schanzenviertel -zr-8481769.html).

Однако это никак не оправдывает использование спецназа и его дальнейшие действия. В любом случае, нельзя было преступать закон. Существует документ, который многое объясняет. Письменный запрос от Кристианы Шнайдер (Левая социалистическая партия Германии) в Сенат Гамбурга парламент от 17.07.17 и его ответы на поставленные ею вопросы (https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/58658/eins%C3%A4tze-von-spezialeinsatzkommandos-zum-g20-gipfel.pdf):

• Ответ на пункт 10: «Никто не санкционировал использование огнестрельного оружия против людей», наглядно показывает, что лжет либо Сенат Гамбурга, либо Свен Мевес, утверждающий, что использовал огнестрельное оружие по приказу. Остается вопрос: кто предупредил Мевеса, что его отряд может столкнуться с преступниками, вооруженными огнестрельным оружием.

• Ответ на пункт 11: «Несколько дверей были открыты с помощью винтовок, из которых стреляли патронами с цинковой пылью». В законе Гамбурга об общественной безопасности и порядке полицейские средства регулируются в §18, абз.3, где также указаны «взрывчатые вещества» (см. ссылку выше). Однако не упоминается использование очень токсичных веществ, таких как цинковая пыль. В соответствии с информационным списком безопасности ЕС использование цинковой пыли следует полностью исключить, поскольку она классифицируется как «экологически опасное вещество». Даже несколько граммов цинковой пыли могут вызвать у людей серьезные проблемы со здоровьем (http://zincdust.eu/Resources/Zinkstaub-D.pdf). Так что еще требуется выяснить, не привело ли использование этих боеприпасов к отравлению людей или, по крайней мере, к ущербу для экологии. По какому праву вообще полицейские использовали это токсическое средство? Необходимо рассмотреть и вопрос о том, не нарушалось ли таким образом законодательство ЕС, предусматривающее санкции за «преднамеренное загрязнение» окружающей среды.

В результате операции коммандос и «Кобры» было произведено 13 арестов. Однако не было достаточных оснований, чтобы суд вынес решение оставить задержанных под стражей для дальнейшего расследования, не было доказательств их якобы противоправного общественного поведения. Четверо из арестованных оказались российскими медиа-активистами (http://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/Russen-von-der-Schneze-Blogger-keine-Randalierer,gzwanzig252.html). Еще один настаивал, что никакого нападения на полицейских не было (http://www.focus.de/politik/deutschland/g20-krawalle-im-schanzenviertel-sek-stuermte-geruest-festgenommer-erzaehlt-was-there-passierte_id_7361194.html).

Макс Брайан опубликовал подробный анализ несоответствий произошедшего в действительности и официальных отчетов об операции в квартале Шанце (http://www.huffingtonpost.de/max-bryan/g20-ermittlungen-hamburg_b_17563806.html?m=false). Пока оригинальные документы полиции об этой миссии не опубликованы, есть только два возможных объяснения сложившейся ситуации: либо полиция вопреки своим обязанностям была не способна защитить граждан, либо она не хотела вмешиваться слишком рано. Расчет, вероятно, был на то, что отсутствие полиции в районе Шанце привлечет туда всех протестующих, и полиции будет легче контролировать территорию вокруг городской филармонии, где собрались лидеры стран «Большой двадцатки». Многое говорит именно о втором варианте, поскольку протестанты практически без проблем собирались в Шанце, и несколько сот полицейских вокруг квартала никак этому не препятствовали.

Помимо более чем сомнительных «подвигов» подразделений отряда коммандос и группы «Кобра», в районе Шанце было много и других нарушений закона и актов насилия со стороны полиции. Особо следует отметить два особо экстремальных момента: в пятницу вечером в 7:51 вечера прохожие были поражены, услышав выстрел из пистолета. Гамбургская полиция написала в Твиттере: «На полицейского напали злоумышленники в квартале Шанце, и он был вынужден сделать предупредительный выстрел» (https://twitter.com/PolizeiHamburg/status/883385210280325121).

Менее чем через час полиция продолжила: «В соответствии с имеющейся на данный момент информацией, офицеру стало известно о двух мужчинах, которые били и пинали человека, лежащего на земле, - говорится в пресс-релизе. - Полицейский потребовал у мужчин остановиться. Когда это не помогло, он сделал предупредительный выстрел». Оба этих поста являются ложью и не соответствуют реальным событиям, о чем свидетельствует видео инцидента: https://youtu.be/2zo6t3JZEEM. Понятно, что никто не нападал на вооруженное гражданское лицо, и человека, лежащего на земле, никто не трогает. Три очевидца утверждают, что государственный служащий не идентифицировал себя перед тем, как выстрелить, и не предупреждал о применении огнестрельного оружия (http://www.spiegel.de/panorama/justiz/g20-einsatz-in-hamburg-warum-ein-polizist-in-der-schanze-schoss-a-1156822.html).

Журналист Феликс М. Штайнер сказал: «Эта версия совпадает с тем, что рассказали мне два свидетеля!» (https://twitter.com/FelixMSteiner/status/883766752936693760). Это однозначно свидетельствует, что полицейский незаконно применил оружие. В этой ситуации он должен был сообщить, что он полицейский и предупредить, что может использовать огнестрельное оружие, прежде чем применить его.

Инцидент, описанный в следующем свидетельском отчете, может быть квалифицирован только как попытка убийства со стороны полиции. «Я думал, что полицейский избивает человека до смерти, - сообщил в пятницу вечером в районе «Шанце» фотограф Тим Брюнинг, проживающий в Гамбурге. - Парень споткнулся прямо передо мной на тротуаре. Сразу же на него набросились два дежурных полицейских. Я не мог понять, демонстрант ли он или один из наблюдателей, кто бросался бутылками или камнями. Полицейские били его ногами. Затем один встал ему коленом на спину и, словно в исступлении, снова и снова бил кулаком лежащего парня по спине и по голове. Бил до тех пор, пока его коллеги не крикнули ему: «Ты с ума сошел? Прекрати! Ты сумасшедший? Стоп!» Они его оттащили. Офицер, ответственный за отряд, ударил полицейского по руке и оттолкнул его. Другой полицейский поднял избитого человека на ноги и приказал ему убираться прочь. Затем офицер крикнул своим коллегам: «Черт подери! Вы что, все с ума сошли, что ли?» И даже еще раз ударил ногой полицейского, который избивал человека. Отряд быстро покинул место инцидента» (http://www.intro.de/life/fragen-zur-g20-eskalation-ich-dachte-der-polizist-schlagt-den-mann-tot).

Последние события значительно подорвали доверие граждан к конституционному государству и его органам. Согласно известным на сегодня фактам, не подлежит сомнению, что на крыше не было никакой засады, а полицейским никто не угрожал «коктейлями Молотова» и другими взрывоопасными устройствами. Тем не менее на забаррикадированной дороге Шультерблатт полиция рассматривала вариант расстрела протестующих. Незаконное использование резиновых пуль должно рассматриваться как попытка убийства. Даже полицейские негативно оценивают последствия такой операции. Еще в 2012 году тогдашний президент регионального полицейского союза земли Северный Рейн-Вестфалия Франк Рихтер заявил: «Любой, кто хочет использовать резиновые пули, сознательно принимает тот факт, что они могут нанести серьезные ранения или даже привести к смерти. Это неприемлемо в условиях демократии» (https: //www.jungewelt.de/artikel/315488.rechtswidriger-einsatz.html).

Если такие правовые нарушения публично не осуждаются политиками, а СМИ их практически игнорируют, то у Германии наличествуют гораздо более серьезные проблемы, чем несколько горящих баррикад.

(Продолжение следует)