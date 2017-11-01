Подозреваемым в совершении атаки в Нью-Йорке является уроженец Узбекистана Сейфулла Хабибуллаевич Саипов из штата Флорида, передает телеканал CBS News.



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Водитель фургона, совершивший наезд на людей в Нью-Йорке, был психически неуравновешенным человеком. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"В Нью-Йорке, похоже, очень больным и невменяемым человеком совершена еще одна атака. Правоохранительные органы внимательно следят за этим. НЕ В США!" — заявил глава Белого дома.

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 октября 2017 г.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подтвердил, что инцидент с фургоном рассматривается как теракт. "На основании информации, имеющейся к данному моменту, это был акт терроризма, особенно подлого теракта", — сказал мэр на брифинге.