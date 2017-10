Подозреваемым в совершении атаки в Нью-Йорке является уроженец Узбекистана Сейфулла Хабибуллаевич Саипов из штата Флорида, передает телеканал CBS News.



* * *

Водитель фургона, совершивший наезд на людей в Нью-Йорке, был психически неуравновешенным человеком. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"В Нью-Йорке, похоже, очень больным и невменяемым человеком совершена еще одна атака. Правоохранительные органы внимательно следят за этим. НЕ В США!" — заявил глава Белого дома.

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.!