Гурбан Гурбанов об успехе «Карабаха» в Мадриде

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча с «Атлетико» (1:1) сказал следующее:

«Была очень сложная игра. Мы заработали одно очко, но я должен отметить соперника. Наши футболисты против такой команды отборолись до конца. Рад, что наши труды не пропали даром.

Мы играем в очень сильной группе. У каждого соперника есть потенциал выиграть группу. Нам нужно как можно чаще проводить такие игры. В них футболисты крепнут.

Хороший результат вселяет уверенность в нас. Результат очень важен. Если у нас остаются шансы, то мы должны по максимуму готовиться. С каждой новой игрой к нам относятся еще более серьезно, и напряжение возрастает.

Удаление Педро Энрике было справедливым. Он слишком высоко поднял ногу. В футболе бывают карточки, травмы. Герье получил повреждение, и это может нарушить наши планы в будущем.

Радость от этого результата не может быть долгой. Впереди нас ждут еще более сложные игры. После таких матчей наша ответственность возрастает. Мы должны доказывать, что это не случайные успехи».