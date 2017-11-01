Узбекистанские дипломаты проверяют информацию о задержанном по подозрению в совершении теракта в Нью-Йорке, который, по данным СМИ, является уроженцем республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Узбекистана.

"Сотрудники генерального консульства Узбекистана в Нью-Йорке сейчас по официальным каналам проверяют информацию СМИ о том, что задержанный по подозрению в теракте в Нью-Йорке являлся уроженцем Узбекистана. К настоящему моменту точной информации еще нет", — сказал собеседник агентства.

Напомним, во вторник днем грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. В результате погибли 8 человек, 15 ранены.

По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".