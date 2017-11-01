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Синдзо Абэ вновь избран премьером Японии

 

Главой правительства Японии вновь избран Синдзо Абэ. За его кандидатуру проголосовала ключевая нижняя палата парламента страны, в которой по итогам прошедших в конце прошлого месяца выборов правящий блок, возглавляемый Либерально-демократической партией, получил две трети мест, сообщает ТАСС.

Таким образом Синдзо Абэ может остаться премьер-министром до 2021 года, установив рекорд по продолжительности пребывания на этом посту в послевоенной истории Японии. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в устав партии в начале 2017 года. В ближайшие часы премьер-министр должен объявить состав правительства, перестановок в котором не ожидается.

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