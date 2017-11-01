Как человек из «черного списка» МИД Азербайджана комментировал матч «Карабаха»

На российском телевидении вчерашний матч Лиги чемпионов «Атлетико» - «Карабах» (1:1) комментировал один из самых лучших комментаторов спортивных каналов «Матч» Константин Генич.

Он отработал матч в записи. Игра была показана на канале «Матч Футбол 3» сразу после ее завершения. Комментарий Генича на матче «Карабаха» получил хорошие отклики от азербайджанских любителей футбола. Константин, являющийся знатоком испанского футбола, не скупился на комплименты в адрес «Карабаха» не только в эфире, но и в своем твиттере.

Интересно, что Генич входит в «черный список» МИД Азербайджана, и ему запрещен въезд на территорию нашей страны. В 2010 году Генич в составе футбольной команды телекомпании «НТВ-Плюс» побывал на оккупированных территориях Азербайджана. Поездку в Карабах российским телевизионщикам организовал их коллега, бакинский армянин Нобель Арустамян, ныне, как и Генич, работающий на «Матч ТВ». Наряду с Арустамяном и Геничем, «персонами нон грата» в Азербайджане стали комментаторы Михаил Моссаковский и Филипп Кудрявцев.

Генич давал прогнозы перед обоими матчами «Карабаха» с «Атлетико». Перед встречей в Баку он предположил, что «Карабах» не сможет забить и проиграет не с крупным счетом.

Накануне ответной игры российский комментатор спрогнозировал победу испанцев со счетом 3:0.

«Спаренные матчи, пожалуй, самые важные на стадии группового турнира, - говорил Генич перед игрой в Мадриде. - «Атлетико» после потери очков в Баку поставил себя в очень затруднительное положение в своей группе, потому что «Рома» и «Челси» чуть-чуть ушли вперед. В принципе, ситуация не фатальная, ее можно исправить. В любом случае «Атлетико» не должен дома терять очки с «Карабахом», несмотря на всю неуступчивость азербайджанского клуба.

«Атлетико» все-таки должен брать свое в этом матче. Скорее всего, он выиграет и не пропустит. Но у «Атлетико» маловато крупных побед в этом сезоне. Для уверенности хозяева постараются забить как можно больше, тем более что в последнем туре Примеры они не выиграли у «Вильярреала».

«Карабах» - крепкая и боевитая команда, но она может поплыть, как это было на «Стэмфорд Бридж», где пропустила шесть голов. Если минимум в два раза меньше забьет «Атлетико», это всех устроит. Самое главное для хозяев - не пропустить, а также надеяться на победу «Челси» в Риме.

Обороне «Карабаха» будет тяжело сдержать Гризманна и Ко. Минимум три мяча «Атлетико» может забить этому «Карабаху».