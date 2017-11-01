МИД РФ: Санкции против КСИР незаконны

Односторонние санкции США, в том числе те, что были введены против Корпуса стражей исламской революции, Россия считает незаконными, а как внешнеполитический инструмент - неэффективными, передает РИА Новости заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Подход наш вообще к односторонним санкциям универсален. Мы считаем подобные приемы незаконными, противоречащими нормам международного права и основам межгосударственного общения", — сказал Рябков журналистам, комментируя введение накануне США санкций в отношении КСИР.

"Мы будем продолжать работать с Ираном", — добавил замминистра.