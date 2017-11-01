Арестован сотрудник ФСБ, курировавший Рублевку

В Москве арестован сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Колесников, который курировал Одинцовский район Подмосковья. Он обвиняется в получении крупной взятки от владельцев бизнеса на Рублевском шоссе.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Дмитрий Колесников в силу занимаемой должности курировал работу Одинцовского отдела ФСБ и был известен как специалист по решению проблем предпринимателей. Так, летом 2013 года к нему обратился гендиректор одной из фирм, в отношении которой проводил проверку как раз одинцовский отдел ФСБ. Фирме требовалось взыскать долг в размере 72 млн рублей с некоей коммерческой структуры. Колесников заявил, что готов помочь в решении данной проблемы, за свои услуги запросив 10 млн рублей. Встречи проходили у здания Одинцовской администрации Московской области.

При получении своего "гонорара" Колесников и был задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ 30 и 290 (соучастие в получении взятки в особо крупном размере). Московский гарнизонный военный суд избрал контрразведчику меру пресечения в виде ареста.