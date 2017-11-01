Массовая драка в Агдаше

Бытовой спор в Агдашском районе Азербайджана перерос в массовую драку. Как передает Report, стычка произошла между жителями села Агзыбир.

Спор, начавшийся по поводу ограждения сельским жителем Сурхаем Аскеровым места выпаса на территории леса Тугай, вскоре перешел в массовую драку с участием женщин. В результате несколько человек получили различные травмы.

Наиболее серьезно травмирована была Мазбура Ильяс гызы Магеррамова, которой оказали первую медицинскую помощь в близлежащем медпункте. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту в Агдашском районном отделении полиции проводится расследование.