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Массовая драка в Агдаше

 

Бытовой спор в Агдашском районе Азербайджана перерос в массовую драку. Как передает Report, стычка произошла между жителями села Агзыбир.

Спор, начавшийся по поводу ограждения сельским жителем Сурхаем Аскеровым места выпаса на территории леса Тугай, вскоре перешел в массовую драку с участием женщин. В результате несколько человек получили различные травмы.

Наиболее серьезно травмирована была Мазбура Ильяс гызы Магеррамова, которой оказали первую медицинскую помощь в близлежащем медпункте. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту в Агдашском районном отделении полиции проводится расследование.

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