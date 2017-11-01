«Карабах» установил рекорд в рейтинге УЕФА

Ничья в матче с «Атлетико» позволила «Карабаху» заработать для Азербайджана еще 0,250 балла в таблице коэффициентов УЕФА.

Теперь в активе нашей страны 19,125 балла. Мы по-прежнему занимаем 22-е место. Напомним, что прошлый сезон Азербайджан завершил на 26-й позиции.

У идущей на 21-й позиции Румынии 19,850 балла. В спину Азербайджану дышат Швеция (18,725), Болгария (18,625) и Беларусь (18,375). У них, как и у Азербайджана, остался один представитель в еврокубках. Но их преимущество перед «Карабахом» в том, что они выступают в Лиге Европы, где набирать очки гораздо легче, чем в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Азербайджан набрал 4,375 балла. Это - повторение рекорда, установленного в сезоне 2015/2016. Для его обновления «Карабаху» достаточно сыграть хотя бы раз вничью в оставшихся двух матчах групповой стадии.

Благодаря ничьей в Мадриде «Карабах» улучшил и свои собственные позиции в клубном рейтинге УЕФА. Теперь чемпион Азербайджана делит 65-66-е места со словенским «Марибором». У обоих клубов по 20,500 балла. В этом сезоне «Карабах» набрал 6 очков (4 – за попадание в групповой турнир Лиги чемпионов и 2 – за две ничьи с «Атлетико»). Это - рекорд нашего чемпиона. Ранее его лучшим достижением был показатель в 5 очков, которые «Карабах» заработал в Лиге Европы сезонов 2014/15 и 2016/17.