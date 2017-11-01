Россия выдаст Азербайджану злостного алиментщика

В Железнодорожном районе города Рязани сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции задержали 38-летнего гражданина республики Азербайджан.
При проверке документов выяснилось, что мужчина проживал на территории Российской Федерации незаконно. Нарушителя миграционного законодательства доставили в местный отдел полиции.
В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что иностранец с 2012 года, по представлению правоохранительных органов Азербайджана, находится в федеральном розыске за злостную неуплату алиментов.
Задержанный будет передан инициаторам розыска.