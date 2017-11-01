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Закрыта граница между Крымом и Украиной

 

Пограничные переходы между Крымом и Украиной временно закрыты как для автотранспорта, так и для пешеходов, сообщает Медуза.

Управление Федеральной службы безопасности РФ по Крыму объявило утром, что пропуск через границу прекращен «по техническим причинам».

Украинская Госпогранслужба, в свою очередь, объявила, что российские пограничники перестали пропускать автомобили и пешеходов через границу в Крыму в ночь на 1 октября. «Причины таких действий неизвестны», — сообщается на сайте названного ведомства.

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