Закрыта граница между Крымом и Украиной

Пограничные переходы между Крымом и Украиной временно закрыты как для автотранспорта, так и для пешеходов, сообщает Медуза.

Управление Федеральной службы безопасности РФ по Крыму объявило утром, что пропуск через границу прекращен «по техническим причинам».

Украинская Госпогранслужба, в свою очередь, объявила, что российские пограничники перестали пропускать автомобили и пешеходов через границу в Крыму в ночь на 1 октября. «Причины таких действий неизвестны», — сообщается на сайте названного ведомства.