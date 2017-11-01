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Гурбан Гурбанов не пустил на рейс Мадрид – Баку ругавшегося спортсмена

Автор: отдел спорта 

Кямиль Зейналлы, разразившийся грубой бранью на борту самолета, на котором «Карабах» летел в Мадрид на игру с «Атлетико», не был допущен на обратный рейс.

Сообщается, что главный тренер команды Гурбан Гурбанов запретил "проштрафившемуся" спортсмену лететь вместе с командой в Баку. Наказанный высказал представителям «Карабаха» свое несогласие с таким решением, однако в итоге был вынужден примириться с ним.

Напомним, что Зейналлы был гостем «Карабаха» на чартерном рейсе Баку – Мадрид. Уже на борту самолета он устроил прямой эфир на своей страничке в инстаграме. В этот момент в комментариях прозвучало оскорбление в адрес спортсмена. Не сдерживая своих эмоций, он в прямом же эфире принялся ругать своего оскорбителя. 

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